Orlando Bloom koos er in 2016 voor om zes maanden zonder seks door te brengen. De acteur deed dat omdat hij niet gelukkig was en zijn seksloze periode eindigde toen hij Katy Perry ontmoette, vertelde hij zondag aan de Sunday Times.

Bloom wilde op advies van een vriend eerst drie maanden celibatair doorbrengen maar hield het tot zijn eigen verbazing twee keer zo lang vol. "Ik genoot van de manier waarop ik omging met vrouwen en met het vrouwelijke in mijzelf", aldus de 43-jarige Bloom.

Hij vertelde in zijn seksloze periode geen porno te hebben gekeken. Ook had hij niet gemasturbeerd, wat volgens hem ongezond is omdat "je het daar beneden in beweging moet houden."

Volgens Bloom kwam er een einde aan zijn leven zonder seks nadat hij zangeres Katy Perry ontmoette tijdens de Golden Globe prijsuitreiking in 2016. De twee zijn sindsdien een stel en verwachten een kind, het eerste voor Perry en het tweede voor Bloom.