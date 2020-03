Modeontwerpster Josh Veldhuizen en haar vriend Nick Amann zijn positief getest op het coronavirus, meldt Veldhuizen op Instagram. De twee zitten al sinds dinsdag officieel in quarantaine.

Onder een foto waarop het stel mondkapjes draagt schrijft de 33-jarige ontwerpster: "Maandagavond werd Nick onwel; hij kreeg het steeds benauwder, waarop ik uiteindelijk een ambulance moest bellen. Hij werd meegenomen naar het ziekenhuis en daar verder onderzocht en getest. Nadat hij zich een paar uur later wat beter voelde, mocht hij naar huis. Voor alle zekerheid werd uiteindelijk ook een corona-test afgenomen, maar de artsen gaven zelf aan dat dat iets zeer onwaarschijnlijks zou zijn."

Toch bleek hij besmet met het virus. Ook Veldhuizen en dochter Alexis werden vervolgens getest. Hun dochter bleek het virus niet bij zich te dragen, Veldhuizen zelf wel. "Ik heb geen hoge koorts gehad en voel me - naar omstandigheden - prima", schrijft ze. "Dinsdag en woensdag was ik wel wat grieperig, maar nu best alweer oké."

Haar vriend is "ook al aan de beterende hand". Ze volgen de richtlijnen die GGD adviseert.

Onder meer Bas Smit en Leontine Borsato wensen haar in de reacties beterschap.

