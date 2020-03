Actrice Brittany Snow, onder meer bekend van de Pitch Perfect-films, is zaterdag getrouwd met Tyler Stanaland.

De twee gaven elkaar het jawoord tijdens een intieme ceremonie in Malibu, laat een woordvoerder van de 34-jarige Snow aan The Knot weten.

Snow en Stanaland wisten door gemeenschappelijke vrienden al jaren van elkaars bestaan, maar slechts enkele jaren geleden durfde Stanaland haar te benaderen voor een date.

"Ik kende Britt natuurlijk al lang", zei Stanaland eerder in een interview. "Maar ik dacht altijd dat ze onbereikbaar was voor me. Als man keek ik met vrienden naar Pitch Perfect en dacht ik: Brittany Snow... ooit. Toch geloofde ik niet dat het ooit echt zou gebeuren."

Snow was ook te zien in de series Crazy Ex-Girlfriend en Almost Family.