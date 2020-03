Cabaretier Patrick Laureij is verloofd met zijn vriendin Merrel Westhoff. Dat vertelde hij zaterdagavond in de uitzending van Dit was het nieuws.

"Ik ben verloofd. Dat maak ik nu openbaar", zei de 38-jarige Laureij toen met de gasten (Peter Pannekoek, Jan Jaap van der Wal, rapper Snelle en Laureij) werd gepraat over hoe je als artiest omgaat met verleidingen.

Laureij vertelde in de uitzending ook dat hij alle shows tot en met het eind van de maand heeft moeten afzeggen wegens het coronavirus.

Het is niet bekend hoe lang de cabaretier samen is met Westhoff, die ontwerpster is en een eigen sieradenlabel heeft.