De ex-man van musicalster Brigitte Nijman is overleden. Robert Veuger overleed tijdens een vakantie in Bolivar, Colombia.

Veugers dochter bevestigt het nieuws zaterdag via Facebook. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Nijman (49) en Veuger lieten in januari van dit jaar weten dat ze na een huwelijk van bijna tien jaar uit elkaar gingen.

Nijman brak eind jaren negentig door toen ze de hoofdrol van Sandy speelde in de musical Grease. Ook kennen we haar als Tante Jans in Ciske de Rat (2016) en Vicky inThe Full Monty (2018).