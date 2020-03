Jan Taminiau denkt dat het online uiten van emoties op den duur ten koste zal gaan van de maatschappelijke verbondenheid. Dat zegt de ontwerper, die veel jurken voor koningin Máxima heeft gecreëerd, in Het Parool.

"We zijn nu in een tijd beland dat mensen met elkaar communiceren en daten via sociale media. Er wordt niet meer bij elkaar in de ogen gekeken als er gediscussieerd wordt", aldus de 44-jarige Taminiau.

"Geluk, verdriet, zelfs rouw, het gaat allemaal digitaal. Met als nettoresultaat dat we elkaar in letterlijke zin nauwelijks nog aandacht geven. Ik geloof niet dat een maatschappij daarvan opknapt."

'Het is niet beter om halsoverkop te reageren'

De ontwerper adviseert om niet alles online in opgepoetste vorm te laten zien en voldoende tijd te nemen om meningen en oordelen te vormen.

"Het tempo van het leven is te hoog geworden. Terwijl een moment of een ontmoeting pas waardevol kan worden als er ook tijd is om alles te laten bezinken. Het is niet beter om halsoverkop te reageren of ergens een mening over te vormen. Het wordt pas interessant als je helemaal niet weet wat te vinden of te doen."

Taminiau gooide internationaal hoge ogen toen Máxima in 2009 de Arnhem Mode Biënnale bezocht in het beroemde postzakjasje.