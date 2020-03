Stranger Things-actrice Winona Ryder heeft Johnny Depp, met wie ze van 1990 tot 1993 verloofd was, verdedigd in een beëdigde verklaring tegen beschuldigingen van huiselijk geweld door Amber Heard. Dat blijkt uit documenten die in het bezit zijn gekomen van The Blast.

In een verklaring die bij een Amerikaanse rechtbank is ingediend, zei Ryder dat ze "absoluut geschokt, verward en overstuur" was door de beschuldigingen jegens Depp en dat ze het daarom nodig achtte om namens Depp te spreken.

"Ik beschouw onze relatie als een van de belangrijkste relaties in mijn leven", schreef Ryder. "Ik ben me er bewust van dat ik spreek vanuit mijn eigen ervaring."

Ze vervolgde: "Ik was er duidelijk niet tijdens zijn huwelijk met Amber, maar uit mijn ervaring, die zo enorm anders was, was ik absoluut geschokt, verward en overstuur toen ik de beschuldigingen tegen hem hoorde. Het idee dat hij een ongelooflijk gewelddadig persoon is, is in de verste verte niet de Johnny die ik kende en waar ik van hield. Ik kan met mijn hoofd niet bij deze beschuldigingen."

Ryder voegde eraan toe: "Hij is nooit gewelddadig of beledigend geweest tegen iemand die ik heb gezien. Ik ken hem echt alleen als een goede man - een ongelooflijk liefdevolle, uiterst zorgzame man die zo erg beschermend was voor mij en de mensen van wie hij houdt, en ik voelde me heel erg veilig bij hem."

Depp is nog steeds verwikkeld in een rechtszaak met zijn ex-vrouw, Amber Heard, die hij beschuldigt van laster. Heard zou in een artikel in The Washington Post hebben uitgehaald naar haar ex-man. Ze beschuldigde hem van seksueel geweld en mishandeling. Ter compensatie eist Depp nu een bedrag van 50 miljoen dollar (ruim 44 miljoen euro).