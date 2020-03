R. Kelly staat al terecht voor seksueel wangedrag, maar werd er vrijdag door aanklagers ook nog eens van beschuldigd dat hij zijn sekspartners bewust heeft blootgesteld aan een geslachtsziekte, zo schrijft The New York Times.

Volgens een herziene aanklacht wist Kelly dat hij herpes had, maar had hij alsnog onbeschermde seks met een vrouw en een minderjarig meisje, zonder hen over de ziekte in te lichten.

De meerderjarige vrouw beëindigde haar relatie met Kelly in 2018, nadat ze hoorde dat ze via hem een besmettelijke geslachtsziekte had opgelopen. Ze ontmoetten elkaar in 2017, toen ze negentien jaar oud was, na een concert van de r&b-zanger.

Het is niet bekend of het minderjarige meisje de ziekte ook heeft opgelopen.

De huidige aanklacht tegen Kelly bestaat uit dertien onderdelen, waaronder seks met minderjarigen, vrijheidsberoving en omkoping van getuigen. Nieuw in de aanklacht is de verwijzing naar een minderjarige persoon, die wordt aangeduid als 'minderjarige 6'.

De 52-jarige zanger wordt beschuldigd van tientallen gevallen van seksueel wangedrag in de Amerikaanse staten Illinois, Minnesota en New York. Hij heeft alle aanklachten ontkend.