Voor Rob de Nijs is een leven zonder muziek ondenkbaar. De zanger, waarbij vorig jaar de ziekte van Parkinson werd geconstateerd, vertelt in De Wereld Draait Door dat muziek zijn leven prettiger maakt of zelfs kan verlengen.

"Parkinson is een progressieve ziekte, dus het wordt alleen maar slechter. Toch kan je een goede tijd best wel verlengen, als je zowel gezond in je lijf als in je hoofd bent. Volgens mijn neuroloog is muziek mijn redding", aldus de zanger.

In september 2019 maakte De Nijs (73) bekend te stoppen met optreden omdat hij aan de ziekte van Parkinson bleek te lijden. Ook kwam hij in het nieuws door een filmpje van een van zijn optredens waarbij hij achterover van een podium viel.

De Nijs werd bekend met onder meer de nummers Ritme van de Regen, Jan Klaassen de Trompetter, Dag zuster Ursula, Malle Babbe en Banger Hart.