Gers Pardoel neemt zijn woorden om elkaar de hand te blijven schudden en te knuffelen niet terug. In RTL Boulevard vertelt de zanger vanavond dat hij het advies van minister-president Mark Rutte "niet geloofwaardig" vindt.

"Het advies van de minister-president om elkaar niet de handen te schudden, is voor mij niet geloofwaardig." De zanger doelt op de video waarin Mark Rutte zelf de fout in ging door alsnog de hand van Jaap van Dissel, voorman van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), te schudden.



Over zijn Instagram-bericht zegt de zanger tegen RTL Boulevard: "De mensen hoeven me niet te begrijpen. Ik heb het vanuit goede intenties online gezet. Ik beweeg alleen maar vanuit liefde en vrede."



Pardoel haalde woensdag kritiek op zijn hals met zijn remedie tegen het coronavirus. Hij raadde zijn volgers op Instagram aan vooral wél contact op te zoeken en het virus te bestrijden met liefde. 'Diep vanbinnen zit de liefde in jezelf en dat is het enige wat het coronavirus (elk virus) echt kan stoppen', schreef hij.

Het RIVM ging niet inhoudelijk in op Pardoels woorden, maar adviseert vooral beroep te doen op 'gezond verstand' en de eerder gedeelde adviezen, zoals het vermijden van handen schudden, op te volgen. "Alleen als iedereen zijn/haar steentje bijdraagt, kunnen deze maatregelen effect hebben."



Wel vindt Pardoel dat de ouderen beschermd moeten worden tegen het coronavirus.

