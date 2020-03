Anita Witzier, die dit jaar als eerste afviel tijdens het twintigste seizoen van Wie is de Mol?, vond kort na thuiskomst een dode mol op straat. De presentatrice dacht even dat het nog onderdeel was van het spel dat ze na vijf dagen moest verlaten.

In gesprek met het AD vertelt Witzier dat ze de ochtend nadat ze thuiskwam na vijf dagen China "nooit zal vergeten". Nadat haar man naar zijn werk was vertrokken, ging ze de hond uitlaten. "Geloof het of niet, maar op het zandpad waar ik al tien jaar met haar loop, vond ik een mol. Ja, echt: een dode mol."

De presentatrice had slechts vijftien uur geslapen tijdens de vijf dagen in China en ook last van een jetlag, maar zegt dat het dode dier er echt lag.

"Ik dacht: wat krijgen we nou? Iets is in je systeem gekropen. Dat je toch denkt: hoort dit erbij? Bij Wie is de Mol? is alles een vraagteken. Niets is wat het lijkt. Het is een ver-schrik-ke-lijk spel, haha."

Dat Witzier het programma als eerste moest verlaten, gaf haar het gevoel dat ze een buitenstaander was. "Je maakt niks meer mee hè. En sommige dingen had ik echt wel willen meemaken. Die grote hangbrug, te gek."

Zaterdag 14 maart wordt bekend wie de mol, de winnaar en de verliezend finalisten zijn. De laatste aflevering is om 20.30 uur te zien bij AVROTROS.