Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson, die onlangs besmet bleken te zijn met het coronavirus, geven vrijdag via Twitter een update uit Australië. "We bekijken het van dag tot dag."

Hanks begint het bericht door iedereen in Australië te bedanken voor de goede hulp die er wordt gegeven. "We hebben COVID-19 en zitten in isolatie, zodat we het niet naar anderen verspreiden. Er zijn mensen voor wie het tot een zeer ernstige aandoening kan lijden."

"We bekijken het van dag tot dag", vervolgt de tweevoudig Oscar-winnaar. "Er zijn dingen die we allemaal kunnen doen om hier doorheen te komen, door het advies van deskundigen te volgen. En door voor onszelf en anderen te zorgen, nietwaar?"

Hanks sluit zijn bericht af met een citaat uit A League of Their Own, de tragikomische honkbalfilm uit 1992 waarin hij de harde coach van een damesteam speelde. "Denk eraan, ondanks de huidige gebeurtenissen, there is no crying in baseball" (er wordt niet gehuild in honkbal, red.).

