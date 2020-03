Tom Cruise heeft Glenn Powell, zijn tegenspeler in film Top Gun: Maverick, vlieglessen cadeau gegeven. Powell deelde woensdag een Instagramfilmpje waarin zijn vlieginstructeur volgens vliegeniers-traditie Powells shirt openscheurt na zijn eerste solovlucht.

"De vleugels waren veel cooler dan de wielen", refereerde Powell aan het einde van iedere draaidag voor het vervolg op Top Gun uit 1986. Cruise vloog toen naar zijn slaapplaats, waar Powell in een crewbus moest plaatsnemen.

Powell ontving de vlieglessen als kerstcadeau van Cruise. "Tom kocht voor mij een tablet met mijn vliegschoollessen erop, vooraf betaald", lichtte de 31-jarige acteur het presentje van de 57-jarige hoofdrolspeler uit Top Gun en Top Gun: Maverick toe. "En gisteren, na maanden van vliegen, studeren en testen hoor ik ook bij de vliegeniersclub."

In Top Gun: Maverick kruipt Cruise wederom in de huid van piloot Pete 'Maverick' Mitchell. Powell speelt een piloot in opleiding in de film die vanaf 24 juni in première gaat.