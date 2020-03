Prinses Amalia heeft mogelijk haar eerste vriendje, boerin Annemiek is niet zo populair onder kijkers als onder briefschrijvers en Estelle Cruijff verbreekt relatie met man die wellicht een horlogedief is. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Hormonen, puistjes, beugels: je zestiende levensjaar is over het algemeen niet het makkelijkst. Je lichaam doet vreemd, je hoofd loopt over door alles waar je over na moet denken en je groeit ook nog steeds. En tot overmaat van ramp is het vaak ook nog zo dat je voor het eerst echt verliefd wordt en daar over na moet gaan denken.

Amalia heeft daar een extra obstakel bij: alles wat zij doet, wordt interessant gevonden door de media. Dus als zij mogelijk voor het eerst verliefd is, heeft iedereen het erover. En dat beperkt zich niet alleen tot Nederland. In Duitsland werd vorige week al geschreven dat onze kroonprinses weleens haar eerste vriendje zou kunnen hebben.

Brent, de jongen met wie Amalia in december 2019 de Tweede Kamer bezocht, zou volgens het Duitse 7 Tage haar eerste liefde zij. Weekend schrijft deze week dat de twee al jarenlang bevriend zijn en niet alleen samen een bezoekje brachten aan het Binnenhof, maar ook hun kerstmusical schreven.

Waar ze er in Duitsland inmiddels van overtuigd zijn dat dit dé eerste liefde is van Amalia, is Nederland minder overtuigd: bronnen rond het Koninklijk Huis vertellen aan Weekend dat er echt slechts sprake is van een vriendschap.

"Ze zijn maatjes en hebben veel lol, maar ze zijn absoluut niet verliefd. Waar meisjes van die leeftijd vroeger vooral een hartsvriendin hadden, is het bij deze generatie goed mogelijk dat ze een hartsvriend hebben. Dat is Brent voor Amalia", aldus een ingewijde.

De koning en koningin zouden Brent al goed kennen, zeker omdat Amalia en haar beste vriend flink op hun dak hebben gekregen na de kerstmusical. De twee hadden de promotie voor het stuk zelf in handen genomen en zo kwam het dat de prinses ineens op sociale media stond, zonder dat de verantwoordelijken voor de publiciteit van de koninklijke familie daarvan afwisten.

We komen er misschien wel nooit achter of het nu gaat om een eerste liefde of gewoon een goede vriendschap; de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil geen uitspraken doen over het persoonlijke leven van de prinses en deed dat ook niet toen er sprake was van een mogelijke eerste liefde van Willem-Alexander jaren terug.

304 Video In de bladen: Nieuwe affaire Borsato? | 'Kandidaat kleedt boer uit'

Boer zoekt manier om te ontdooien

Deelnemers van Boer zoekt Vrouw denken er van tevoren misschien niet genoeg over na: ze krijgen met een bezoekje van Yvon Jaspers niet alleen een kans op liefde, maar worden ook in heel Nederland herkend.

In totaal kijken wekelijks zo'n drie miljoen mensen naar Boer zoekt Vrouw en die mensen hebben allemaal een mening. Ze vinden je leuk, of juist niet, en dat is best pittig. Sociale media vermijden tijdens de uitzendingen is geen gek idee voor Annemiek, Geert-Jan, Geert, Jan en Bastiaan.

Zo bleek na de uitzending van afgelopen week dat Annemiek wel erg afstandelijk is tegen de mannen die zij toch zelf heeft uitgekozen. "Ik vond die speeddates heel lastig. Je merkt bij sommigen ook dat ze een beetje moeten ontdooien", zei Annemiek, die zelfs moeite leek te doen ieder gesprek te laten doodbloeden.

Kijkers vinden echter dat het vooral Annemiek is die er goed aan zou doen zich wat warmer te kleden of dichter bij de verwarming te gaan zitten en dat de heren wel erg hun best moeten doen.

"Nieuw programmaformat: alle 633 mannen logeren een jaar rond de boerderij van Annemiek, in de hoop dat één haar kan ontdooien", aldus een fan op Twitter.

Het is te hopen voor Erik, Steven en Jelte dat Annemiek tijdens de logeerweek íéts losser komt. Dan kunnen het nog best een gezellige paar dagen worden.

Een wel heel stom toeval

Estelle Cruijff staat regelmatig in de bladen omdat er van alles aan de hand zou zijn met haar financiële leven: ze dreigt haar huis kwijt te raken en regelmatig wordt de vraag gesteld of het niet eens tijd wordt voor een baantje voor de ex-vrouw van Ruud Gullit.

Deze week ging het over een ander favoriet onderwerp van entertainmentliefhebbers: het liefdesleven van Estelle. In december 2019 maakte ze bekend dat ze, na relaties met Ruud en Badr Hari, nu de liefde had gevonden bij zakenman Morad. "Voor mij is het alweer jaren geleden dat ik dit geluk heb gevoeld. Met Morad kan ik de hele wereld aan."

Dat liefdesgeluk bleek helaas van korte duur: deze week maakte Estelle bekend dat de relatie over is. "Het klopt. Ik heb onze relatie beëindigd. We zijn gewoon vriendschappelijk uit elkaar gegaan", aldus Estelle tegenover Story.

Shownieuws wist echter te melden dat er met Morad meer aan de hand is: hij zou gearresteerd zijn op Ibiza op verdenking van diefstal van een kostbaar horloge. Hij zou samen met een andere Nederlander het klokje van de pols van een Italiaanse vrouw hebben gestolen en maakten daarbij gebruik van een ouderwetse afleidingsmanoeuvre: ze zouden met de vrouw hebben geflirt.

Voor Estelle komt dit allemaal wel heel dichtbij: in 2018 werd zij zelf nog bestolen van haar geliefde Rolex en juwelen. Bij haar ging het er echter een stuk minder vriendelijk aan toe, want zij werd door drie mannen belaagd, waarna ze zich een hele tijd niet meer veilig voelde.

Of de hobby's van Morad hebben meegeteld in het beëindigen van de relatie is niet bekend, maar het is wel een heel stom toeval.