Actrice Kate Beckinsale werd in 2001 een dag na de première van de film Serendipity uitgescholden door filmproducent Harvey Weinstein, die 23 jaar celstraf krijgt voor seksueel misbruik. Beckinsale vertelt op Instagram dat Weinstein tegen haar schreeuwde voor het dragen van een pak.

Beckinsale deelt een foto van het pak dat ze destijds droeg en legt erbij uit dat de acteurs eigenlijk niet naar de premi`ere wilden komen, omdat ze het ongepast vonden slechts een maand na de aanslagen van 11 september 2001. Weinstein, die hun baas was destijds, wilde het door laten gaan.

Beckinsale, bekend van films als Underworld en The Aviator, vertelt hoe ze de volgende ochtend werd gebeld door Weinstein met de vraag of ze met haar bijna tweejarige dochter langs wilde komen, zodat hun dochters met elkaar konden spelen.

"Hij liet zijn nanny de kinderen gelijk naar een andere kamer brengen. Zodra de deur dichtging begon hij te schreeuwen." Beckinsale zegt te zijn uitgescholden door de filmproducent, omdat zij de première van de avond ervoor had verpest.

'Op mijn première trek je een strak jurkje aan'

"Ik had geen idee waar hij het over had en begon te trillen. Hij zei: "Als ik een première organiseer, trek je een strak jurkje aan, schud je met je billen en je borsten. Je loopt niet over de rode loper gekleed als een verdomde lesbienne." Ik barstte in huilen uit", herinnert Beckinsale zich.

De actrice probeerde nog uit te leggen dat ze het na de aanslagen ongepast vond om in een jurkje te verschijnen. "Hij zei dat het hem niet uitmaakte en dat als hij pussy wilde op zijn première, dat hij het zou krijgen."

Beckinsale legt uit dat dit een van veel incidenten was die de ze heeft meegemaakt met de gevallen filmproducent. Ze stelt dat het gaat om pesterijen en intimidatie waar hij niet voor gestraft kan worden, maar die wel bijdragen aan scheve machtsverhoudingen in de filmindustrie.

Ze noemt het een opluchting dat Weinstein voor 23 jaar achter de tralies verdwijnt. "Ik hoop en bid dat we elk misbruik van macht kunnen uitbannen en de daders kunnen elimineren", besluit ze.