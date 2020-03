Acteur Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson zijn besmet met het coronavirus en in Australië in isolatie geplaatst , dat laat Hanks weten op Twitter.

Hanks en zijn vrouw waren in Australië omdat hij daar opnames had voor een film. Ze voelden zich beiden niet lekker en hadden koorts, waarna ze positief werden getest op het coronavirus. Hoe ze het virus hebben opgelopen is nog niet bekend.

Ze zullen het medisch protocol in Australië opvolgen en de komende tijd in isolatie doorbrengen, waar precies is nog onbekend. De acteur zegt dat ze de situatie per dag zullen bekijken.

"We houden de wereld op de hoogte", aldus Hanks tegen zijn volgers op Twitter.

Later liet Hanks' zoon, Chet, in een video op Instagram aan zijn volgers weten niet heel bezorgd te zijn over de gezondheid van zijn ouders: "Ik heb net met ze getelefoneerd en ze maken zich niet zo'n zorgen. Ze zijn niet eens heel erg ziek. Wel nemen ze natuurlijk de nodige voorzorgsmaatregelen. Ik waardeer iedereens medeleven, maar ik denk dat het allemaal goedkomt."

