Katie Holmes, die in 2012 scheidde van Tom Cruise, zegt in gesprek met InStyle dat de tijd na de breuk "intens" was. De 41-jarige actrice vond de hoeveelheid media-aandacht die ze toen kreeg niet prettig.

"Die tijd was intens", zegt Holmes over de periode vlak na haar scheiding waarin ze naar New York verhuisde. "Er was heel veel aandacht en ik had bovendien een klein meisje (haar dochter Suri was toen zes jaar, red.)."

Zo werden Holmes en haar dochter regelmatig door paparazzi of fans gevolgd. "Dat gebeurde heel veel. Ik wilde graag dat Suri buiten was, dus liepen we maar rond 6.00 uur 's ochtends een rondje door het park, zodat niemand ons zou zien."

Maar Holmes ervoer ook positieve dingen in die periode. "Zoveel mensen hielpen ons in die periode en met hen ben ik nog steeds bevriend. Dat is wat ik zo fijn vind aan de stad", zegt de actrice over New York, waar ze nu acht jaar woont.

'Suri heeft een sterke persoonlijkheid'

In het interview vertelt Holmes over haar inmiddels veertienjarige dochter. "Ik hou zoveel van haar. Mijn grootste doel is geweest om haar zelfstandig te maken. Om ervoor te zorgen dat ze voor 100 procent zichzelf, sterk en zelfverzekerd is."

Dat is tot zover gelukt, concludeert de actrice. "Ze heeft altijd al een sterke persoonlijkheid gehad. Ze kiest iets uit om te doen en werkt keihard tot ze er enorm goed in is."

Cruise en Holmes kregen in 2005 een relatie. De reden van de breuk is nooit bekendgemaakt, maar volgens geruchten kon Holmes niet langer omgaan met het geloof van Cruise. De acteur is lid van de Sci­en­to­lo­gy Church.

De actrice zou daarna een relatie hebben gehad met acteur Jamie Foxx, maar deze relatie werd nooit door de twee bevestigd. Ze zouden inmiddels hun relatie hebben verbroken.