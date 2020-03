Katy Perry, die een week geleden bekendmaakte haar eerste kind te verwachten, zegt zich helemaal klaar te voelen voor het moederschap. De 35-jarige zangeres vertelt in gesprek met The Project dat ze al lang de wens had om moeder te worden.

"Ik was zo'n meisje dat al babykleertjes in huis had voordat ik had nagedacht over of ik moeder wilde worden en voordat er überhaupt een Orlando Bloom in mijn leven was", zegt Perry.

"Dus ik heb er enorm veel zin in. Een paar jaar geleden was ik er echt nog niet klaar voor. Maar ik heb alles gedaan om me voor te bereiden en nu ben ik er echt klaar voor."

Donderdagochtend bracht Perry de volledige videoclip van Never Worn White uit. In de video toont Perry dat ze zwanger is. Ook op Instagram deelde de zangeres het nieuws. "Laten we zeggen dat het een drukke zomer wordt", schreef ze bij een fragment uit de videoclip.

Perry heeft sinds 2016 een relatie met de 43-jarige acteur Bloom. Vorig jaar verloofde ze zich met hem. Bloom heeft uit zijn eerdere huwelijk met het Australische model Miranda Kerr al een negenjarige zoon: Flynn.