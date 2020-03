Jessica Simpson stopte met met drinken toen ze doorkreeg dat haar alcoholgebruik ertoe leidde dat ze momenten met haar kinderen misliep. De zangeres vertelt in The Kelly Clarkson Show dat ze een goed rolmodel voor haar kinderen wil zijn.

Simpson besprak de inhoud van haar biografie Open Book met het publiek van Clarksons televisieshow en kreeg de vraag wat haar deed besluiten volledig te stoppen met alcohol. Ze antwoordde dat het moederschap daar voor zorgde.

"Mijn kinderen waren destijds vier en vijf jaar oud. Ik begon de controle over mijn alcoholgebruik te verliezen en momenten met mijn kinderen te missen. Ze waren in de war als ze me zagen. Ik wilde er voor ze zijn en ervoor zorgen dat ik een rolmodel ben", legde Simpson uit.

"Waarom zou ik vast willen zitten in een patroon waarin ik elke ochtend een drankje nodig had om naar een van hun schoolbijeenkomsten te kunnen gaan?"

Simpson schrijft in haar memoires dat haar alcoholverslaving begon door onzekerheden tijdens haar relatie met John Mayer, die eind 2005 begon. De zangeres is naar eigen zeggen sinds november 2017 nuchter.

Simpson, die bekend is van hits als I Wanna Love You Forever en Irresistible en de realityserie Newlyweds met haar ex-man Nick Lachey, is sinds 2014 getrouwd met Eric Johnson. Samen hebben ze drie kinderen: dochter Maxwell (zeven jaar), zoon Ace (zes jaar) en dochter Birdie (elf maanden).