De relatie van Estelle Cruijff met zakenman Morad is voorbij. Na ongeveer drie maanden hebben de twee besloten er een punt achter te zetten, bevestigt Cruijff in gesprek met Story.

"Het klopt. Ik heb onze relatie beëindigd. We zijn gewoon vriendschappelijk uit elkaar gegaan", aldus Cruijff tegenover het blad.

In december 2019 bevestigde de ex-vrouw van Ruud Gullit in gesprek met Privé dat ze een nieuwe relatie had. "Voor mij is het alweer jaren geleden dat ik dit geluk heb gevoeld. Met Morad kan ik de hele wereld aan", zei ze destijds.

Tegenover Story laat ze nu weten dat ze heel rustig is onder het einde van de relatie. "Het is gewoon wel goed zo."