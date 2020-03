De politie van Hengelo heeft aanhoudingen verricht in verband met de inbraak in het huis van Wibi Soerjadi. Ook een deel van zijn spullen zijn teruggevonden, vertelde de 50-jarige pianist dinsdag bij Op1.

Soerjadi deed geen uitspraken over het aantal aanhoudingen. Ook gaf hij geen verdere informatie over de verdachten of de achtergrond van hun arrestaties.

Begin maart was Soerjadi het slachtoffer van een inbraak in zijn woning in het Twentse Diepenheim. De pianist was op het moment van het misdrijf in Disneyland Paris, waar hij zijn vijftigste verjaardag vierde.

In het NPO-programma reageerde Soerjadi op opmerkingen dat hij wellicht niet zoveel aandacht had moeten vestigen op zijn verblijf in Parijs. "Het is geen vrijbrief om in te breken als je weet dat iemand niet thuis is", aldus de pianist over het aan de buitenwereld melden dat men zich niet in de eigen woning bevindt.