Willow Smith, de dochter van Will Smith, laat zich woensdag voor een etmaal opsluiten in een doos in het Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Dit doet ze om aandacht te vragen voor mentale gezondheid.

Smith laat zich voor het kunstproject opsluiten met Tyler Cole. Ze gaan in de 24 uur door de verschillende fases van paniekaanvallen, waaronder paranoia, woede, verdriet, gevoelloosheid, euforie en acceptatie.

Smith wil op deze manier aandacht vragen voor angststoornissen, omdat ze daar zelf veel last van heeft gehad. "Ik denk dat iedereen angstig is, omdat we niet weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Niet wetend of je het juiste pad kiest, niet wetend of je de juiste beslissingen neemt", vertelt ze aan de Los Angeles Times.

Tijdens de tentoonstelling kunnen bezoekers vanachter een glazen wand zien hoe het de twee vergaat. Smith en Cole brengen drie uur in elke emotie door. Ze zijn niet van plan om te spreken, zullen niet eten en gaan proberen alleen toiletpauzes van maximaal twee minuten te houden.