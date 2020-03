Patty Brard heeft advocate Bénédicte Ficq om hulp gevraagd vanwege een langlopende ruzie met haar zus. De twee hebben volgens RTL Boulevard al vijf jaar ruzie en Brard heeft hierdoor haar moeder al drie jaar niet kunnen zien.

Brard vertelde in haar programma Patty & Gordon op zoek naar de eeuwige jeugd voor het eerst over de ruzie. "Door een heel gecompliceerde situatie heb ik mijn moeder al een hele tijd niet meer gezien", aldus de presentatrice.

De ruzie is inmiddels tot een "juridisch hoogtepunt gekomen" en daarom heeft Brard een advocaat ingeschakeld.

"Patty Brard heeft mij destijds benaderd, omdat haar zus meldde dat haar moeder Patty en haar broer niet meer wilde zien", laat Ficq weten aan RTL Boulevard. De presentatrice wilde weten of "dat zomaar kan" en liet de advocaat stukken zien waaruit dit zou moeten blijken.

"Ik heb daarna geprobeerd om via de zorginstelling waar de moeder van Patty verblijft het een en ander duidelijk te krijgen. Toen waren er redenen om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie vanwege dwang. Onderliggend kan gesteld worden dat er sprake is van oudermishandeling in de zin van het weghouden van een ouder bij haar kinderen."

Ook zou haar zus hebben beweerd dat Brard geld heeft gestolen van haar vader.