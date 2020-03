Kenneth Petty, de echtgenoot van rapper Nicki Minaj, heeft zich volgens TMZ laten registreren als zedendelinquent. Dit deed hij kort na zijn aanhouding op woensdag.

Petty moest zich al eerder als delinquent registreren toen hij in 2019 van New York naar Californië verhuisde. In november van dat jaar werd hij aangehouden voor een verkeersovertreding en zag de agent dat hij niet geregistreerd stond.

Na het betalen van een borg werd hij weer vrijgelaten, maar vorige week woensdag moest hij wederom voor de rechter verschijnen. Hij moest tijdelijk een enkelband dragen en mocht Zuid-Californië niet verlaten.

Petty werd in 1995 op zijn zestiende veroordeeld voor een poging tot verkrachting. Hij zou een scherp object hebben gebruikt om een meisje te verplichten tot seks. Hij werd veroordeeld tot een celstraf.