Leonie ter Braak werd als tiener gepest omdat ze verliefd was op een meisje, vertelt de presentatrice in JAN.

Ter Braak werd "op slag verliefd" toen ze naar de middelbare school ging. "Voor het eerst in mijn leven, helemaal knetter hoteldebotel van iemand. En die iemand, was een meisje", zegt ze in het tijdschrift. "Ik wilde bij haar zijn, alles met haar delen. Als ze in de pauze naast me zat, gierden de hormonen door mijn lijf."

Het voormalig fotomodel vertelt dat ze brieven naar elkaar gingen schrijven, waarin Ter Braak na een tijdje haar gevoelens voor het meisje deelde. "Ik dacht dat die gevoelens wederzijds waren, maar dat bleek niet zo te zijn, toen ik ontdekte dat mijn brieven door de halve school waren gelezen."

"27 jaar geleden, diep in Twente, was er weinig tolerantie jegens meisjes die op meisjes verliefd werden. Dus ik was 'die vieze pot' en werd het mikpunt van snoeiharde pesterijen."

Na die eerste verliefdheid heeft Ter Braak nooit meer verliefde gevoelens voor een meisje gehad. "Wel duurde het na die eerste keer heel lang voordat ik überhaupt weer iets van verliefdheid heb ervaren. Ik had de deksel zo op mijn neus gekregen, ik keek wel uit natuurlijk."