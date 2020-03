Ondernemer Marlies Dekkers zet vraagtekens bij de clichés rondom moederschap. In reactie op een interview in FD, waarin haar 21-jarige dochter zei dat haar moeder altijd aan het werk was, vertelt Dekkers in gesprek met NU.nl dat ze ondanks die opmerking geen 'cliché-moeder' had willen zijn.

"Ik had echt niet de moeder willen zijn die thuis zit met een kopje thee. Dat is niet mijn identiteit", aldus Dekkers. "Ik hoef ook niet 'zij was een goede CEO' op mijn graf te hebben staan, maar wel dat ik heb kunnen helpen vormgeven dat we dit cliché doorbreken."

"Waarom zou in godsnaam die moeder met dat kopje thee moeten thuiszitten?", vraagt de ondernemer zich af. "Krijgen we daar betere kinderen van? Voor wie doen we dat?"

Het was volgens de 54-jarige Dekkers niet zo dat ze, door niet veel thuis te zijn, haar dochter Zilver aan haar lot overliet. "Er zijn allerlei andere manieren om goed te regelen dat je kind niet de dupe wordt", aldus de ondernemer. "Mijn dochter heeft een hele goede band kunnen opbouwen met haar vader en ook met mij."

Dekkers wil graag het label krijgen van goede moeder. Ze beleefde echter geen plezier aan het cliché van met andere ouders naar de kinderen kijken op een speelplein en trok de conclusie dat dat niets voor haar was. Volgens de ondernemer is het belangrijk om als ouder bij jezelf te blijven. "Sommige clichés passen wel bij je en andere niet."