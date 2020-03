Tekashi 6ix9ine wordt op 2 augustus vrijgelaten na 21 maanden hechtenis, meldt Variety dinsdag. Volgens een lid van zijn juridische team heeft de rapper zich in de gevangenis goed gedragen en komt hij daarom drie maanden eerder vrij dan gepland.

Daniel Hernandez, zoals de rapper in het echt heet, werd in november 2018 gearresteerd wegens betrokkenheid bij een criminele organisatie. In januari sloot de rapper een deal met justitie en kreeg in ruil voor zijn getuigenis tegen de Nine Trey Gangsta Bloods bende in plaats van mogelijk 47 jaar gevangenisstraf 24 maanden opgelegd. Omdat hij daarvan al dertien maanden had uitgezeten in voorarrest, zou de rapper oorspronkelijk in november 2020 vrijkomen.

Naast zijn getuigenis bekende Tekashi 6ix9ine schuldig te zijn aan negen misdrijven, waaronder illegaal wapenbezit en drugssmokkel. "Ik heb spijt. Naar de slachtoffers van mijn acties, mijn fans die naar me opkeken, mijn familie die op me rekent en de rechtbank voor de bende die ik ervan heb gemaakt", zei de rapper daar toen over.

In augustus werd Tekashi 6ix9ine samen met collega-rapper 50 Cent beschoten tijdens opnames voor een videoclip. In oktober van dat jaar kreeg de rapper een taakstraf vanwege het mishandelen van een fan.