Ireen Wüst en haar partner Letitia de Jong hebben zelf aan hun vriendinnen voorgesteld om voor hun vrijgezellenfeest op skivakantie te gaan. Beide schaatsters zitten niet te wachten op een vrijgezellenfeest in een Nederlandse stad, vertellen ze maandag in De Telegraaf.

"We hebben wel een béétje zelf de regie genomen", aldus Wüst. "Wij zien het niet zitten om met je ziel onder je arm door een Nederlandse stad te lopen in één of ander gek pak."

"Vandaar dat we aan onze vriendinnen hebben voorgesteld om een paar dagen op skivakantie te gaan", gaat Wüst verder. "De rest regelen zij." Wüst en De Jong vieren hun vrijgezellenfeesten afzonderlijk van elkaar.

De 33-jarige Wüst en haar 27-jarige partner De Jong zijn sinds 2017 samen en maakten in 2019 bekend te gaan trouwen. De trouwdatum en verdere details over de bruiloft houden ze geheim, maar de plechtigheid gaat volgens De Jong "wel in Nederland gebeuren" en beiden zullen een witte jurk dragen.