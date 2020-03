Actrice en theatermaakster Romana Vrede voelt zich eenzaam door de goedbedoelde opmerkingen van mensen over haar leven met haar autistische zoon. Ze zou liever willen dat mensen niet alleen diens beperking zien maar ook diens karakter, vertelt Vrede in gesprek met de Telegraaf.

"Het is goed bedoeld, maar ik heb niets aan zulke opmerkingen", aldus Vrede over mensen die zeggen hoeveel respect ze voor haar hebben, met in hun ogen zo’n zwaar en heftig leven. "Ik voel me er alleen maar eenzaam door. Terwijl ik veel liever naar overeenkomsten zoek, in plaats van verschillen. Ik ben ook gewoon een moeder die trots is op haar kind."

"Maar in de praktijk zie ik helaas nog net iets te vaak dat mensen die anders dan gemiddeld zijn, belachelijk worden gemaakt of agressief bejegend worden", gaat de 47-jarige actrice bij onder meer Het Nationale Theater verder. "Je wil niet weten hoe vaak ik heb gehuild omdat het weer eens onmogelijk bleek om een logeerplek te vinden voor mijn zoon Charlie, omdat ze hem bij elke instelling ’te gehandicapt’ vinden. Ik zou zo graag willen dat mensen niet alleen de beperking zien, maar ook het karakter."

Vrede schreef over haar leven met haar 17-jarige autistische zoon Charlie het boek De nobele autist, waarin ze ook vooruitblikt op zijn dood. "Ik vind dat je als ouder verplicht bent om na te denken over de toekomst van je kind. Voor mij hoort daar ook Charlies dood bij", licht de theatermaakster toe, met de toevoeging dat ze hoopt dat haar zoon "als een oude man zal sterven".