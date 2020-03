De Rikers Island-gevangenis in New York is de plek waar de voor verkrachting veroordeelde filmproducent Harvey Weinstein wacht op het besluit over de hoogte van zijn straf. De in 1932 geopende gevangenis is berucht om het geweld dat de gevangenen gebruiken en heeft sinds de deuren openden meerdere prominenten gehuisvest.

A$AP Rocky: 'Medegevangene beschermde me'

Rapper A$AP Rocky zat na een vechtpartij op zijn zestiende twee weken vast in Rikers Island. Volgens de rapper, die in 2019 een maand vastzat in Zweden na een vechtpartij, nam een medegevangene, rapper Casanova, hem tijdens zijn verblijf in bescherming.

Tekashi 6ix9ine: intern verplaatst

Rapper Tekashi 6ix9ine werd in 2019 binnen de gevangenis verplaatst naar een andere afdeling omdat hij bedreigd zou worden. De rapper zit momenteel vast voor deelname aan een criminele organisatie, maar zijn toenmalige hechtenis was in verband met de mishandeling van een zestienjarige jongen.

Tupac kreeg mogelijk bezoek van Madonna

Rapper Tupac, die in 1996 overleed na een nog altijd onopgeloste schietpartij, zat in 1995 vast in Rikers Island, op verdenking van seksueel misbruik. Verschillende media berichtten dat de rapper tijdens zijn verblijf in de gevangenis bezoek zou hebben gekregen van zangeres Madonna.

Moordenaar John Lennon: voor eigen veiligheid

Mark David Chapman, de moordenaar van ex-Beatle John Lennon in 1980, werd voor zijn eigen veiligheid na een eerder verblijf aldaar terug naar Rikers Island vervoerd. De autoriteiten waren bang dat fans van de zanger het psychiatrisch ziekenhuis zouden bestormen waar Chapman zich bevond nadat hij medegevangenen en gevangenispersoneel had bedreigd.

Foxy Brown: jaar cel na ruzie nagelstudio

Rapper Foxy Brown zat acht maanden vast in Rikers Island, na een ruzie over de betaling van de rekening voor een behandeling bij een nagelstudio. Tijdens haar verblijf in de gevangenis zat ze 76 dagen in een isolatiecel na een handgemeen met een medegevangene.

Lil Wayne schreef dagboek

Rapper Lil Wayne begon in 2010 in Rikers Island aan een jaar celstraf voor verboden wapenbezit. Hij hield een dagboek bij van zijn tijd in de gevangenis en bracht in 2016 zijn memoires Gone Til' November: A Journal of Rikers Island uit.