Selena Gomez weet nog goed hoe haar eerste zoen verliep, omdat die niet alleen was tijdens opnames van een televisieserie, maar ook omdat ze eigenlijk liever met iemand anders wilde zoenen: de broer van Dylan Sprouse.

In gesprek met Kelly Clarkson haalde de zangeres herinneringen op aan vroeger: haar eerste zoen vond plaats op de set van The Suite Life of Zack & Cody.

"Ik was dol op de show en was er van overtuigd dat ik uiteindelijk met Cole zou eindigen", aldus Gomez.

De zangeres was al langer verliefd op Cole Sprouse en hoopte de hele dag dat ze met hem zou mogen zoenen. Uiteindelijk bleek ze met zijn broer te moeten zoenen.

"Het was mijn eerste zoen en het moest ook nog op camera. Het was echt de ergste dag van mijn leven", aldus Gomez.