Susan Smit heeft "leeuwinnenpijn" gevoeld de eerste keren dat ze haar kinderen bij hun vader bracht. Nadat haar relatie met Peter Veldhoven door hem werd verbroken, had ze niet alleen liefdesverdriet, maar viel het afscheid van haar kinderen ook zwaar.

"De eerste keren dat ze naar hun vader gingen, waren vréselijk. Ik moest hen na de breuk meteen al uit handen geven aan een andere vrouw. Dat riep zo’n intens groot verdriet bij me op, dat deed zo veel pijn. Leeuwinnenpijn, noem ik het altijd", aldus de schrijfster in gesprek met Vrouw.

Smit is inmiddels getrouwd met journalist Onno Aerden, maar kan zich de pijn van destijds nog goed herinneren.

"Ik heb de eerste tijd na elk afscheid op de keukenvloer liggen huilen. Letterlijk. Helemaal niets kon me troosten of van dat verdriet afleiden, dus ik moest er wel helemaal in opgaan. Eigenlijk is dat een geschenk: alle tactieken om pijn te vermijden zijn onbruikbaar en dan ontdek je dat je het aankunt, dat je gewoon blijft doorademen. Je hoeft daarna nooit meer bang te zijn voor pijnlijke emoties. Door gewoon op die keukenvloer te gaan liggen, heb ik me er volledig aan overgegeven."

Inmiddels valt het haar niet meer zo zwaar als haar zoon en dochter bij hun vader zijn. "Ze zijn voornamelijk bij mij, maar krijgen ook de waarden uit hun vaders wereld mee. De situatie is nu evenwichtig. Linde zegt als ze bij haar vader is altijd: 'Ik mis je, maar je bent wel in mijn hartje.' Zo lief. Als ze bij hem zijn, gun ik het ze ook om helemaal daar te zijn en zoek ik nauwelijks contact. Ook omdat ik er alle vertrouwen in heb dat ze het goed hebben bij hun vader. Ik haal veel rust uit die gedachte."