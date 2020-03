Ronnie Flex wil echt gaan stoppen met wiet roken. Nadat hij zichzelf terugzag in de documentaire die over hem gemaakt is, is hij geschrokken van zichzelf. De rapper merkt dat het lastig is niet te smoken als hij aan nieuwe muziek werkt, maar wil na het afronden van zijn album de draad weer oppakken.

"Ik ga het gewoon fixen. Als m'n album uit is, ga ik de draad weer oppakken, vroeg slapen en stoppen met smoken. Ik heb al laten zien dat ik het kan: mijn eerste album heb ik gemaakt van mijn 15de tot mijn 19de, en ik begon pas met wiet roken op mijn 18de", aldus de 27-jarige artiest in gesprek met AD.

"Elke dag sporten, vroeg slapen en goed eten: het is niet per se níet te mixen met mijn artiestencarrière, maar het punt waarop ik nu zit, nachten doorgaan in de studio, dan werkt het niet. Het is niet dat ik het gevoel heb dat ik zonder wiet geen muziek kan maken, maar het is gewoon een feit dat je heel lang op een stoel kan blijven zitten als je blowt."

'Je ziet me gewoon de hele tijd slecht gaan'

In De vlucht van Ronnie werd Ronnie Flex gevolgd door documentairemaker Sacha Vermeulen, die in 2017 ook al eens een documentaire over hem maakte. Terugkijken doet Ronnie Flex liever niet.

"Je ziet me gewoon de hele tijd slecht gaan, een jaar lang. Ik vind het in het moment ook niet erg om me kwetsbaar op te stellen. Nu denk ik wel: kut man, wat heb ik gedaan? Ik vind het fucked up, vooral hoe ik eruit zie. Ik geef geen fok om wat mensen denken, maar ik vind het vervelend dat de minderjarige kids die mij op een voetstuk hebben gezet, gaan zien dat ik superslecht ga."

Naast heftig, denkt hij dat de documentaire ook leerzaam kan zijn voor jongeren. "Ze zien dit nu van mij, maar er zijn meer mensen die kampen met zulke problemen. En wat ik wel positief vind, is de progressie. Er zijn momenten dat ik kan zien: hier ben ik gestopt met wiet, ging ik sporten, en ben ik in twee weken tijd onwijs afgevallen. Dat vind ik wel motiverend."