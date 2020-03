Boerin Bertie zag zichzelf genoodzaakt een hek om haar huis te bouwen nadat fans van Boer zoekt Vrouw bij haar in de tuin stonden. De ongenode gasten filmden en fotografeerden de tuin en het huis.

"Ik woon in een klein dorp en mensen kwamen er al snel achter waar ik woonde. Toen voor de zoveelste keer mensen mijn huis in stonden te turen, heb ik besloten dat het tijd werd voor een hek. Ik wil toch wat privacy hebben", aldus de boerin, die in 2014/2015 meedeed aan het KRONCRV-programma, in gesprek met NU.nl.

Bertie hield aan haar deelname niet alleen haar partner Rosita over, maar ook bekendheid in Nederland. Dat bracht positieve dingen met zich mee: zo werd de boerin tot haar eigen plezier gevraagd om mee te doen aan Expeditie Robinson en won ze die overlevingswedstrijd.

In de zomer loopt het Zeeuwse dorp waar ze woont nog steeds zo vol met toeristen dat Bertie de supermarkt mijdt. "Ik doe 's zomers geen boodschappen, of ik ben heel snel."