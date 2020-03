De eind januari geboren dochter van zanger Enrique Iglesias en oud-tennisster Anna Kournikova heet Mary.

In het Russisch heet het meisje Masha, vertelde de 44-jarige zanger, wiens vriendin uit Rusland komt, aan People.

Volgens Iglesias hebben zijn twee oudste kinderen, de tweejarige tweeling Lucy en Nicholas, hun nieuwe zusje meteen in hun armen gesloten. "Ze vinden het fantastisch. Er zit twee jaar tussen, dus ik was een beetje bang voor hun reactie. En ik heb ook twee honden, dus het is chaos in huis."

De zanger, bekend van nummers als Bailamos, Escape en Hero, maakte afgelopen week bekend dat hij op tournee gaat met Ricky Martin.

Martin heeft vier kinderen met zijn partner. "We hadden het over hoe het is om te toeren als je kinderen hebt. Het is lastig, maar het kan wel. Wij verkeren in de gelukkige positie dat we dit kunnen doen."