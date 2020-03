Bill Clinton vertelt in Hillary, een nieuwe documentaire over zijn vrouw Hillary Clinton, openhartig over zijn affaire met Monica Lewinsky. De oud-president van de Verenigde Staten noemt de verhouding "onvergeeflijk, maar niet onverklaarbaar".

De affaire met Lewinsky begon in 1995, tijdens het presidentschap van Clinton. Lewinsky was destijds 22 jaar oud en werkzaam in het Witte Huis.

Clinton vertelt dat hij door de affaire even de druk kon vergeten. "Ik had destijds het gevoel dat ik had meedeed aan een worstelwedstrijd van vijftien rondes, die ineens werd verdubbeld, en alsof ik na afloop daarvan aan het strompelen was. De affaire was iets waardoor ik me daar een tijdje minder mee bezig hoefde te houden."

Volgens Clinton overkwam het hem: "Niemand denkt: ik ga eens een heel onverantwoordelijke actie uitvoeren. Het was slecht voor mijn familie, slecht voor mijn land, en slecht voor de mensen die met mij werkten", vertelt Clinton.

De affaire kreeg enorm veel media-aandacht en leidde zelfs tot een afzettingsprocedure. Uiteindelijk resulteerde die niet in een daadwerkelijke afzetting.

Clinton moest dochter zelf over affaire vertellen

Achteraf vindt hij de druk van zijn baan geen excuus voor de affaire. "Iedereen heeft een druk leven en kent teleurstellingen, angsten, wat dan ook. Maar de dingen die ik jarenlang gedaan heb om die onder controle te houden... Ik ben nu een totaal ander persoon dan toen."

Toen hij het nieuws eindelijk aan zijn vrouw vertelde, was dat een van de moeilijkste dingen die hij heeft moeten doen. Nog moeilijker vond hij het om zijn dochter op de hoogte te stellen. Hij herinnert zich wat Hillary Clinton tegen hem zei: "'Jij moet het aan je dochter vertellen. Dat is erger dan aan mij.' Ik vond het verschrikkelijk om haar pijn te doen", zegt Clinton.

Documentairemaker Nanette Burstein vertelt aan People dat het voor Hillary Clinton, die in de documentaire ook bij de affaire stilstaat, moeilijk was om over dit deel van haar leven te praten. "Ik denk dat het behoorlijk vermoeiend voor haar was, maar je ziet wel een kant van haar die ze nog nooit heeft laten zien. Het was het waard."