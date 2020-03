De mannen van VI zijn weer onderdeel van een rel, Songfestival-lek lijkt niet te dichten en de familie Hazes blijft maar onderwerp van gesprek. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

"Drie fucking irritante, lelijke leeghoofden, eikels gewoon". "Niet als domoren. Als kutwijven". Na het lezen van deze uitspraken is het zeker: het was weer een gezellige week in televisieland.

Ladies Night keerde terug met Merel Westrik en de vaste vriendinnen van de show en al in de eerste aflevering werd er flink gediscussieerd over een pittig onderwerp: de uitspraken van de heren van Voetbal Inside. Manon Meijers, die door René van der Gijp eens "de omgebouwde broer" van haar verloofde Guus Meeuwis werd genoemd zat op de bank en vertelde hoe erg het haar gekwetst had.

"Ik was er echt ziek van. Ik had op die foto waar ze het over hadden hakken aan en ik heb er echt even moeite mee gehad om weer hakken aan te doen", aldus Manon. Olcay vond het afschuwelijk, helemaal omdat de heren niet half zo hard worden aangepakt op hun uiterlijk als vrouwen doen. "Wat ik extreem pijnlijk vind, is dat mannen altijd vrouwen beoordelen op hun uiterlijk, maar we hebben het er nooit over hoe een man eruitziet. Ik vind dat zo raar. Ik vind dat een vrouw veel meer aan een ideaalbeeld moet voldoen dan een man."

Daarna noemde de presentatrice de drie heren "fucking irritante, lelijke leeghoofden, eikels gewoon", waar ze later haar excuses ook niet voor wilde aanbieden. Olcay en Merel Westrik vonden het wel een goed idee als VI en Ladies Night bij elkaar zouden komen om het gesprek aan te gaan. Merel: "We hebben zulk goed licht, dan zien jullie er ook tien jaar jonger uit. Kunnen jullie volgende week woensdag?"

Waar Wilfred Genee nog wel enthousiast leek, ziet Johan Derksen een bezoekje niet zitten: hij typeerde de dames grappend "niet als domoren. Als kutwijven". "Er kijkt geen hond naar hun programma. Ik vind die vrouwen helemaal niet ongezellig, maar waarom zouden we met ze zitten? Zij mogen zeggen wat ze willen en wij ook."

Iedere keer weer een drupje

Een geheim bewaren blijkt anno 2020 toch een heel ingewikkeld karwei: er is altijd wel iemand die de grootste moeite heeft zijn of haar mond te houden en zo weet uiteindelijk iedereen al wat er aan de hand is, voor je zelf de tijd hebt gehad het aan mensen te vertellen.

De teams die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival kunnen hier uitgebreid over meepraten: van de vier grote momenten, werden er drie ruw gesloopt door een lek.

Medewerkers van de organisatie van Maastricht konden hun mond niet houden toen duidelijk werd dat niet zij het Songfestival kregen, maar Rotterdam. Ver voordat we officieel wisten dat Jeangu Macrooy Nederland zou gaan vertegenwoordigen, werd zijn naam al eens geroepen nadat een radio-dj vertelde dat de artiest een naam met een 'J' had. En deze week bleek zelfs de bekendmaking van het nummer niet heilig: op Apple Music verscheen Grow al voordat Jeangu bij De Wereld Draait Door kon aanschuiven.

Waar gaat het toch mis? Aan de organisatie ligt het niet, alleen: het team achter de artiest is een ander team dan dat achter het feest in Rotterdam, dus op beide plekken zou dan een lek zitten.

Jeangu baalde, maar was tegelijkertijd eigenlijk ook wel opgelucht: hij moest Grow al maanden voor zichzelf houden en kon het nu eindelijk met iedereen delen.

158 Video Jeangu: 'Ik hoop dat mensen zichzelf in dit nummer herkennen'

Is het ook altijd wat?

Het lijkt wel eens alsof we nooit meer een week door kunnen komen zonder iets te lezen over de familie Hazes. Als het niet over André Hazes en zijn relaties met Monique Westenberg en Bridget Maasland gaat, gaat het wel over de verhoudingen binnen de familie die op scherp staan.

Jarenlang had Rachel Hazes geen contact met haar zoon. Roxeanne bleef trouw aan haar moeder, terwijl haar broer koos voor de liefde en zo viel de eens zo hechte familie totaal uit elkaar. Een paar jaar geleden besloot Monique, ondanks alle geruchten dat haar schoonmoeder geen fan van haar zou zijn, een hand toe te reiken en Rachel met de Kerst uit te nodigen om haar kleinzoon eindelijk te ontmoeten.

Na een kleine hobbel in de reünie, zijn moeder en zoon sindsdien herenigd en lijkt de band weer sterker dan ooit: Rachel zit achter de schermen bij concerten van haar zoon, André en zijn moeder gaan samen uiteten en toen het uitging met Monique was Rachel er als steun en toeverlaat voor haar zoon.

Toen de relatie van André en Bridget op de klippen liep, werd even gevreesd dat de relatie van Rachel en André nu ook weer einde verhaal zou zijn. Deze week kregen we echter het verlossende antwoord: moeder en zoon gaan nog steeds heel goed met elkaar door één deur en stonden stralend op het verjaardagsfeestje van de vijftigjarige Rachel.

Roxeanne ontbrak echter en de familie Hazes zou de familie Hazes niet zijn als dat niet breed uitgemeten zou worden in de media. Want is er nu ruzie tussen moeder en dochter?

Beiden hebben zich al eens eerder uitgesproken en gezegd dat er weinig aan de hand is, maar als het aan de showrubrieken ligt, is er toch echt meer aan de hand. RTL Boulevard koos ervoor een interview van een paar dagen eerder toch nog uit te zenden, waarin Roxeanne aangaf een vraag over haar moeder niet te willen beantwoorden omdat ze nu de promotie voor Holland zingt Hazes aan het doen was.

Bizar vonden ze dat bij Boulevard, je kunt toch wel iets zeggen over je moeder? Dat mensen misschien niet altijd zin hebben om over hun persoonlijke leven te praten kwam blijkbaar niet bij de deskundigen op.