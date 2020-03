Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum is donderdag door een Brits familiegerechtshof schuldig bevonden aan de ontvoering van twee van zijn dochters, in 2000 en 2018. De Dubaise vorst was niet bij de uitspraak aanwezig maar zijn zesde echtgenote Haya wel, meldt The Guardian donderdag.

Prinses Shamsa werd in 2000 op haar negentiende ontvoerd uit Cambridge. Haar zus, prinses Latifa, werd in 2018 op haar 32e onder dwang door Indische commandotroepen van de Indische oceaan naar Dubai teruggebracht.

Prinses Latifa getuigde tijdens de rechtszaak na haar ontvoering gemarteld te zijn. De rechter liet weten dat haar relaas hem had overtuigd.

De zaak kwam aan het rollen nadat de zesde echtgenote van de vorst, tevens stiefmoeder van Latifa en Shamsa, in april naar Londen vluchtte met de twee jonge kinderen die zij en bin Rashid al-Maktoum delen. De pogingen van de sheik om zijn kinderen terug te halen naar Dubai en Haya's claims door hem geïntimideerd te zijn, leidden tot een juridische strijd.

De zeventigjarige sheik is, naast vader van naar schatting 30 kinderen, vice-president en premier van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is niet bekend of hij een straf kan verwachten en of de uitspraak de diplomatieke betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten onder druk zal zetten.