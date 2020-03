Wendy van Dijk zegt op straat geen negatieve reacties te krijgen over haar televisiewerk. In De Wereld Draait Door zegt de presentatrice donderdag vooral te worden aangesproken door mensen die genieten van haar programma's.

Presentator Matthijs van Nieuwkerk praat met Van Dijk over haar ervaringen met fases van wisselende populariteit. De presentatrice zegt mindere periodes te hebben gekend. "Ik moet eerlijk zeggen dat je zelf dan ook niet zo goed begrijpt waar dat door komt", vertelt ze.

Van Dijk vraagt zich hardop af of deze negativiteit zich vooral afspeelt in de mediawereld of daarbuiten ook. "Ik merk het niet zozeer op straat. Als mensen me aanspreken merk ik het daar niet aan."

"Dan is het altijd nog: 'ik heb zo van je genoten meid' en 'ik geniet zo van jouw programma's'. Dat stelt me dan eigenlijk wel gerust. Misschien maken we het zelf ook vooral groter."

'Als je geschoren wordt, moet je stil zitten'

De presentatrice zegt vergelijkbare patronen te zien bij haar collega's. "Het komt en het gaat en als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Dat vind ik best lastig. Soms denk je dat je je meer moet uiten, maar dat is ook niet altijd goed."

Van Dijk zegt zich nu in te stellen op lagere kijkcijfers dan ze misschien hoopt. "Het is niet zo dat ik ervan uit ga dat ik een miljoen kijkers haal als ik Flirty Dancing maak. Ik hoopte op rond de 700.000 kijkers en dat was het geval. Dan hoop je dat je dat vasthoudt. Als dat terugloopt is dat natuurlijk jammer. Je probeert dan te onderzoeken waar dat aan ligt."

Van Dijk presenteert vanaf vrijdag 6 maart het SBS-programma Wie het laatst lacht... waarin ze met verborgen camera verschillende typetjes speelt.