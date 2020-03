Kenneth Petty, de echtgenoot van zangeres Nicki Minaj, is woensdag aangehouden door de politie in Los Angeles. De muziekmanager, die in 1995 werd veroordeeld voor een poging tot verkrachting, verzuimde om zich te melden als zedendelinquent en moest zich daarom melden bij de rechter.

Volgens TMZ heeft hij zich als delinquent moeten registreren toen hij in 2019 van New York naar Californië verhuisde. In november van dat jaar werd hij aangehouden voor een verkeersovertreding en zag de agent dat hij niet geregistreerd stond.

Petty werd destijds gearresteerd en weer vrijgelaten na het betalen van een borg. Omdat hij zich nog steeds niet heeft geregistreerd als delinquent, moest hij woensdag voor de rechter verschijnen.

De muziekmanager, die sinds oktober 2019 getrouwd is met Minaj, pleitte onschuldig te zijn. Hij draagt momenteel een enkelband en mag Zuid-Californië niet verlaten. Op 23 maart moet hij weer voorkomen.

Petty, destijds zestien jaar, werd in 1995 veroordeeld voor een poging tot verkrachting. Hij zou een scherp object hebben gebruikt om het meisje te verplichten tot seks. Hij werd veroordeeld tot een celstraf.