2019 was een bewogen jaar voor rapper Ronnie Flex. Op muzikaal gebied ging het hem voor de wind, maar tegelijkertijd worstelde hij met het vaderschap, depressies, drank en drugs. Hij liet het op beeld vastleggen voor de documentaire De vlucht van Ronnie, maar vond die film zo confronterend dat hij woensdagavond zelf niet in de zaal zat tijdens de première.

"Ik heb niet in de zaal gezeten", vertelde de rapper woensdag in televisieprogramma Jinek. "Ik wilde het niet nog een keer zien, want het was te confronterend." Hij vond het ook spannend wat zijn familie en vrienden over de film zouden zeggen, maar die reageerden positief. "Het was een warm bad", aldus Flex.

De documentaire, die zaterdagavond te zien is bij NPO3, gaat over de keerzijde van het succes van Flex. Hij vindt de druk die bekendheid met zich mee brengt moeilijk en ook afkicken van wiet is volgens hem lastiger door zijn beroep.

"Stoppen is niet moeilijk", zegt Flex. "Ik kan elke dag stoppen. Voor een weekje, twee weken, ben dan niet eens chagrijnig. Maar eenmaal drie maanden verder is het moeilijk vol te houden. Dat komt door de omgeving waarin ik me begeef en de vrienden die ik heb."

Daar komt bij dat wiet hem naar eigen zeggen helpt bij zijn werk: "Als ik een jointje heb gerookt kan ik wel negen uur gefocust muziek zitten maken."

Daartegenover staat dat Flex last heeft van paniekaanvallen, wat volgens hem wordt verergerd door wiet en de druk die hij vanuit de muziekindustrie ervaart. "Ik denk dat ik mezelf kan helpen door rust te pakken. Er is zo veel druk. Ik denk dat ik maar eens een maandje op een tropisch eiland moet zitten."

Flex geeft aan dat hij graag zijn leven wil beteren, helemaal om een goed voorbeeld te zijn voor zijn dochtertje. "Het hele gebeuren rondom Ronnie Flex is helemaal niet zoveel waard. Zij wel. Zij maakt mij elke dag een beter mens."

De vlucht van Ronnie is zaterdag 7 maart om 22:05 te zien op NPO 3