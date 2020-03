Tan France, bekend van het Netflix-programma Queer Eye, wordt vaak door fans gevraagd hen te stylen. Vooral zijn kenmerkende French tuck is favoriet. Maar de stylist en presentator doet dat liever niet, vertelde hij dinsdag in The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Meestal vragen ze me of ik ze van een French tuck kan voorzien, waarbij je alleen de voorkant van je shirt in je broek doet. Maar wanneer je dat aan een vreemde vraagt - en ik ben voor hen een vreemde - dan klinkt het behoorlijk vulgair", begint France.

"Al helemaal bij een urinoir in een openbaar toilet", vervolgt hij. "Waarom zou je me op zo'n moment achtervolgen en dat aan mij vragen?"

France was bij Fallon te gast om het te hebben over zijn nieuwe Netflix-show Next in Fashion. In het programma strijden achttien ontwerpers om de titel beste designer. De winnaar gaat met 250.000 euro naar huis.