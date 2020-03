Wibi Soerjadi is slachtoffer geworden van een inbraak, meldt hij woensdag op Instagram. Inmiddels is zijn gestolen paardenwagen teruggevonden dankzij een tip. Van de rest van de buit en de daders ontbreekt nog elk spoor.

De pianist vierde maandag zijn vijftigste verjaardag in Disneyland Paris en ontdekte bij thuiskomst dat er bij zijn huis in het Twentse Diepenheim was ingebroken.

De pianist zag toen ook dat zijn paardenwagen, een busje waarmee paarden kunnen worden vervoerd, niet meer op de gebruikelijke plek stond. Hij riep zijn fans via Instagram op om tips door te geven aan de politie. Dat heeft ertoe geleid dat de auto in Enschede is teruggevonden.

"Ze hebben echt hun tijd genomen", vertelt zijn persoonlijke assistent Daniëlle de Weerd aan NU.nl. "Er is heel veel meegenomen." Soerjadi moest op de bank slapen, omdat zelfs zijn beddengoed weg was.

De Weerd vraagt nogmaals of mensen contact willen opnemen met de politie als ze een tip hebben. "Mocht je nou kleding of andere spullen zien waarvan je weet dat die van Wibi zijn, meldt het dan alsjeblieft." Bij de buit zitten volgens de pianist veel zaken met emotionele waarde.

Toch is het voor Soerjadi belangrijker dat de daders gepakt worden. "Spullen zijn maar spullen, het meeste daarvan is vervangbaar. Maar het heeft een behoorlijke impact gehad dat vreemde mensen in zijn huis geweest zijn."

Het forensisch team heeft ontdekt hoe de daders zijn binnengekomen, maar kan daar geen uitspraken over doen.