De Maleisische prinses Aminah, die getrouwd is met Dennis Verbaas die oorspronkelijk uit Lisse komt, zijn voor de eerste keer ouders geworden. Dit blijkt uit foto's die de prins Tunku Idris, de broer van Aminah, woensdag heeft gedeeld.

Het kindje heeft de naam Majlis Berandam Surai gekregen. Het is nog niet bekend of het een jongen of een meisje is.

Op de foto's is te zien dat Tunku Idris zijn neefje vasthoudt en bezig zijn met de 'cukur jambul'-ceremonie. Hierbij wordt de baby voor het eerst geknipt. Het is de bedoeling dat de hele familie voor deze ceremonie bij elkaar komt. Het kindje is vaak tussen de 40 en 44 dagen oud.

Verbaas en Aminah, de enige dochter van sultan Ibrahim van de Maleisische deelstaat Johor, trouwden in augustus 2017.

Bij de plechtigheden waren onder meer haar vader, familieleden en goede vrienden aanwezig. Ook de ouders van Dennis Verbaas en zijn broer en zus woonden de ceremonie bij.