Wibi Soerjadi is slachtoffer geworden van een inbraak, zo meldt hij woensdag op Instagram. De pianist vierde maandag zijn vijftigste verjaardag in Disneyland Paris en vraagt mensen die tips hebben om die te delen met de politie.

"Alles weg inclusief paardenwagen", aldus Soerjadi, die zegt "in shock" te zijn over de inbraak in zijn landgoed in het Twentse Diepenheim. "Graag tips!"

Soerjadi vierde de afgelopen dagen met familie en vrienden zijn vijftigste verjaardag in Disneyland Paris. Het themapark was niet toegankelijk voor reguliere bezoekers.

In 2012 was Soerjadi het slachtoffer van brandstichting. Zijn voor de voordeur geparkeerde Rolls-Royce ging toen in vlammen op. Het jaar ervoor werd bij de pianist ingebroken in zijn paardenstallen.