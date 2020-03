Rapper en medeoprichter van de rapgroep Public Enemy, Flavor Flav, werd zondag vanwege een politiek geschil uit de rapgroep is gezet. Dinsdag zei hij in een interview met TMZ dat hij helemaal niet kan worden ontslagen.

Dit komt volgens hem doordat hij mede-eigenaar zou zijn van de bandnaam en een gelijkwaardige partner is binnen het bedrijf van de Amerikaanse rapgroep.

De ruzie ontstond nadat de zestigjarige rapper een brief had gestuurd naar Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders, twee dagen voordat Chuck D, de voorman van de rapgroep, zou optreden tijdens een campagnebijeenkomst van de kandidaat, meldde Rolling Stone zondag.

Flavor Flav stuurde die brief vrijdag via zijn advocaat naar het campagneteam van Sanders. Dat zou door het optreden van voorman Chuck D zonder toestemming de beeltenis van Flavor Flav, in het bijzonder diens grote klok, gebruiken voor de campagne. De rapper vertelde geen enkele politieke kandidaat te steunen en niet met de campagne geassocieerd te willen worden.

"Hoewel voorman Chuck D vrij is om zijn politieke denkbeelden te uiten, spreekt hij niet voor Public Enemy", staat in de brief namens Flavor Flav. Een advocaat van Chuck D reageerde hierop met: "Chuck kan optreden als Public Enemy wanneer hij dat wil. Hij is de enige eigenaar van het handelsmerk Public Enemy."

Via Twitter liet de 59-jarige Chuck D, echte naam Carlton Douglas Ridenhour, weten dat de onenigheid over het optreden voor de presidentskandidaat niet de enige reden was om Flavor Flav (echte naam William Jonathan Drayton) te ontslaan. Flavor Flav zou ook kwaad bloed hebben gezet door zijn eerdere weigering om de goededoelenstichting van zanger Harry Belafonte te steunen.

Ook maakte de band bekend dat Flavor Flav in het verleden al meerdere keren optredens had gemist, "van Glastonbury tot Canada", niet zou zijn verschenen op fotoshoots en niet bij opnamesessies zou zijn geweest. "Dit was de druppel", aldus Public Enemy.

In 2017 klaagde Flavor Flav Chuck D aan omdat betalingen achterwege zouden blijven.

Public Enemy bestaat sinds 1985. De groep gaat in de rapteksten maatschappijkritiek niet uit de weg. Een voorbeeld hiervan is het nummer 911 is a Joke, over hulpdiensten die minder haast zouden maken om zwarte Amerikanen te hulp te schieten dan bij hun witte landgenoten. Dat nummer staat op het succesvolste album, Fear of a Black Planet uit 1990.