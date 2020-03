Sophie Turner had geen hoge verwachtingen van haar eerste date met Joe Jonas. De twee ontmoetten elkaar in 2016, toen de zanger in Londen was voor een optreden met de Jonas Brothers.

De 24-jarige Turner had voordat ze de zanger ontmoette al van verschillende mensen gehoord dat zij en Jonas een leuk koppel zouden kunnen vormen. "Mijn vrienden vonden het hilarisch dat ik een date met hem had", zegt de actrice tegen Elle.

"Ik verwachtte dat hij allemaal beveiligers zou meenemen en dat hij een eikel zou zijn. Ik had al mijn mannelijke vrienden meegenomen, omdat ik ook een beetje bang was dat niet de echte Joe Jonas zou komen opdagen, maar een oplichter."

De twee ontmoetten elkaar in een bar in Camden, een wijk in Londen. "Hij had geen beveiligers meegenomen. Alleen een vriend, en zij dronken net zo veel als wij. We dansten heel even, maar vervolgens stonden we uren in een hoekje te praten", aldus Turner. "Al heel snel waren we onafscheidelijk en ging ik op tournee met hem."

Hoewel de twee vorig jaar trouwden, heeft de actrice nog steeds het idee dat Jonas 'te hoog gegrepen' is voor haar. "Hij is zo knap, getalenteerd, grappig en charismatisch. Ik heb zoveel geluk dat hij met mij wil zijn."