Willeke Alberti krijgt de zwartgouden jurk terug die ze in 1994 droeg tijdens haar deelname aan het Eurovisie Songfestival. De zangeres deed maandag een oproep om de eerder weggegeven jurk weer in haar bezit te krijgen, omdat ze deze graag wil dragen tijdens de komende editie van het Songfestival.

Aan Shownieuws laat Alberti weten dat ze dinsdagochtend een telefoontje kreeg van de man die het kledingstuk momenteel thuis heeft. Alberti gaf de door Paul Schulten ontworpen jurk eerder weg aan een goed doel, omdat ze er destijds niet meer in paste.

De zangeres is voornemens om de jurk in mei te dragen naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Diverse oud-deelnemers zijn uitgenodigd om het festival bij te wonen.

Alberti deed in 1994 in Dublin mee met haar liedje Waar is de zon. Ze eindigde als 23e van de 25 deelnemers.