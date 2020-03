Acteur Paul van Gorcum, vooral bekend van zijn rol als Baron van Neemwegen in Bassie & Adriaan, wordt nog dagelijks geconfronteerd met zijn uitspraken uit de serie. Op Radio 1 vertelt hij nog continu 'drommels, drommels, drommels' te horen te krijgen.

Op de vraag hoe vaak hij nog aan die uitspraak herinnerd wordt, antwoord Van Gorcum, die in 1994 voor het laatst de rol speelde, lachend: "Zo'n twintig keer per dag minimaal. Ik kan nergens komen of er is altijd wel iemand die het tegen me zegt."

Hij vertelt dat ouders hun kinderen op hem afsturen om hem te ontmoeten. "Dat kleeft aan me als een soort Swiebertje-effect", aldus de acteur. Van Gorcum wordt niet moe van de aandacht vanwege die ene rol. "Dan had ik maar een ander vak moeten kiezen. Dat zijn nu eenmaal de resultaten van iets dat je gedaan hebt." Wel geeft hij toe dat hij de aandacht af en toe probeert te ontwijken.

De 86-jarige Van Gorcum heeft een carrière van al bijna zestig jaar achter de rug als acteur op zowel het toneel als in films en televisie. Hij werd op dinsdag op zijn verjaardag geëerd met een tegel in de hall of fame in Noordwijk, waar hij woonachtig is.