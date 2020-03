Patricia Paay (70) voelde zich naar eigen zeggen het gelukkigst toen ze met dochter Christina en haar toenmalige echtgenoot Adam Curry in Amerika woonde. De presentatrice vond het fijn dat ze daar anoniem over straat kon.

"Daar was ik Mrs. Curry", vertelt Paay in gesprek met Beau Monde. "Niemand kende me, ik kon anoniem over straat."

Ook dat ze in die periode op haar 41e moeder werd van dochter Christina, maakte Paay erg gelukkig. "In mijn eerste huwelijk was het niet im frage", vertelt Paay.

"Joey (Fresco, met wie ze van 1978 tot 1988 getrouwd was, red.) was Joods, zijn familie wilde niet dat hij een kind kreeg met een shikse (een niet-Joodse vrouw). Ik voelde me altijd net dat beeld van Zadkine, dat in Rotterdam staat: een lijf met een gat. Ik snapte alleen nooit wat dat gat was. Totdat Christina werd geboren."

Toen ze haar dochter voor het eerst zag, wist Paay dat "ze moeder móést worden". "Het mooiste wat ik heb meegemaakt. Tienduizend keer leuker dan die hele showbizz."